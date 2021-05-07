Ölü taklidi yapan dolandırıcıyı köpeği ele verdi

Mayorka'da yaşayan 47 yaşındaki kadın Alman Güneş enerjisi firmasını yaklaşık 1.2 milyon dolar dolandırdı ve kendisini bir araba kazasında ölmüş gösterdi.

Firmanın tuttuğu özel dedektifler sosyal medyada kadını araştırdı ve nadir bulunan kaniş türüne sahip olduğunu buldu.

Dedektifler, adada pek yaygın olmayan böyle bir kanişle yürüyen bir adamı gördükten sonra onu Santa Ponça'da şık bir villaya kadar takip ettiler.

Kendini ölü gösteren dolandırıcı kadına ulaştılar. Kadın İspanyol polisi tarafından tutuklandı.

Kefaletle serbest bırakılan kadının yargılanmasına devam edilecek.