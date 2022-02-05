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Ölü zannedilen adam, otopsi masasında uyandı

İspanya’da bir mahkum üç farklı doktorun incelemelerinin sonucunda otopsiye alınmak üzere morga kaldırıldı. Üç doktor tarafından öldüğü bildirilen adama bir anda otopsi sırasındayken uyandı. Dünya basınında yer alan haber şaşkınlık yarattı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:41
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Ölü zannedilen adam, otopsi masasında uyandı
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İspanya’da bir mahkum, hapishanede çalışan üç farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından morga götürüldü. BBC Türkçe'nin haberine göre, Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı.

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti. Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Ölü adam uyandığında ilk olarak eşinin durumunu sordu ve onu görmek istediğini açıkladı.

KATALEPSİ VAKASI

Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyledi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

CESET TORBASINDAN HORLAMA SESLERİ GELDİ

Adli tıp doktorlarının morgta bulunan cesetten sesler geldiğini fark etmesi üzerine otopsi yarıda bırakıldı. Jiménez gizemli olayın ardından, ambulansla koruma altında başka bir hastaneye nakledildi ve sonunda durumunun stabil olduğu bildirildi. Ancak ilk etapta karışıklığın nasıl meydana geldiği konusunda hapishane yetkililerinin bir fikri yok.

İspanyol Hapishane Servisi sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Adli Tıp Enstitüsü'nde ne olduğu hakkında yorum yapamam, ancak üç doktor klinik ölüm belirtileri gördü, bu yüzden şu anda bunun tam olarak neden olduğu hala net değil." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.02.2022 11:15
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