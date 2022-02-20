Ölümlü set kazasında savcıdan açıklama: Baldwin tetiği çekmemiş olabilir

"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM" DEMİŞTİ

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.

Olayın ardından 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, ABC'ye özel açıklamasında bulunarak tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.

21 Ekim'de gerçekleşen olayla ilgili kısa süre önce Hutchins’in ailesinin de Baldwin'e dava açması neticesinde işler iyice karışırken, olayı soruşturan savcının açıklaması dikkatleri başka bir yöne çevirdi.

Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söyledi.

Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in geçen aralık ayında ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısmın dikkatini çektiğini söyledi.

BALDWIN'İN İDDİASI DOĞRU OLABİLİR

"Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün. Böylece horozu yarıya kadar çekip emniyet kapalı değilken bırakırsanız ateşleme iğnesi kurşunun harekete geçmesini sağlayan primer kısmına çarpmış olabilir" diyen savcı, silahın bu şekilde ateş almış olabileceğini ve Baldwin'in gerçekten detetiği hiçbir zaman çekmemiş olabileceğini söyledi.

Alec Baldwin yaşanan talihsiz kazanın ardından defalarca tetiği kendisinin çekmediğini iddia edince, savcı Carmack-Altwies, bunun üzerine Baldwin'in silah ateş almadan önce sadece horozunu geriye çektiği iddiasını araştırmak üzere kendi başına harekete geçti.

Bölge savcısı "Silahlar hakkında, özellikle de 1850'lerden kalma altıpatlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu yüzden de bu duyduklarım beni çok şaşırttı ve harekete geçmek istedim" diye konuştu.

Mary Carmack-Altwies, soruşturmayı yürüten görevlilerden silahı savcılık ofisine getirmelerini istedi ve burada silahın herhangi bir mekanik bozukluğu olup olmadığının araştırılması için silah iki kez ateşlendi. Böylece silahın horozunun içindeki mermiyi ateşlemiş olabileceği bir kez daha görüldü. Ancak silahla ilgili resmi rapor FBI analizinden sonra açıklanacak.

Tüm bu gelişmelere rağmen Rust filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı.

Baldwin'e son darbe de bu hafta başında geldi. Geçen salı günü Halyna Hutchins’in eşi de Baldwin'e dava açarak Baldwin'in ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Alec Baldwin bu son gelişmelerin ardından sessizliğini koruyor.