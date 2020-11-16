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Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı

Yunan askeri unsurları, Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırmaya çalışırken Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yardım eli uzattı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:09
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Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemilerin botlarını batırmaya çalıştığı, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteci, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketler kameralara yansıdı.

Yunan gemileri, ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmeye çalıştı.

Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açtı. Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açtı.

Yunan askerleri, mültecilerin yardım çığlıklarına rağmen onları ölüme terk etti.

Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzattı.

Mültecileri gemilerine alan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra yiyecek ikramında bulundu.

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