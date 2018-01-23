Ölümünden iki ay sonra gülümsedi!

Tayland'da Budist keşiş ölümünden iki ay sonra mezardan çıkarıldığında gülümsedi.

Bu inanılmaz fotoğraflar ölümünden iki ay sonra cesedi müritleri tarafından çıkarılan ve yüzünde bir gülümseme olan Budist bir keşişe ait.

Gazetevatan'ın haberine göre, saygın bir keşiş olan Luang Phor Pian, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede yaşam savaşı verdikten sonra geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da 92 yaşındayken hayatını kaybetti.

Aslen Kamboçyalı olan Pian yaşamının büyük bölümünü, ölümünden sonra cesedinin geri getirildiği Tayland'ın Lopburi şehrinde iyi tannan bir Budist gurusu olarak geçirdi.

Edinilen bilgiye göre keşişin temiz ve cüppelerine uyması için ölü bedeninin topraktan çıkarıldığı bildirildi.

İnanılmaz bir şekilde, Pian'ın cesedi gülümserken görünüyordu. Müritleri de bu anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.