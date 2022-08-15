Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Flaş Haber
Evinde koronavirüsten öldü
Kapat

Ölüp ölüp diriliyor!

Ölüm insanların en büyük korkuları arasında üst sıralarda bulunuyor. Genellikle dokuz canlı oldukları düşünülen kediler olsa da ABD’de yaşayan bir kadın ölümden tam olarak 10 kez dönerek duyanları şaşırtıyor. 500 kişiden birinde görülen hastalığa sahip olan kadının ölümü sürekli olarak tekrarlanıyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:08
220 Okunma
Ölüp ölüp diriliyor!


ABD’de yaşayan 63 yaşındaki bir öğretmen 500 kişide bir görülen kalp kası (HCM) hastalığına sahip. 20 yıl önce kalbine kalp atışını tutabilen bir cihaz takıldı. Sağlık görevlileri 2003 yılında teşhis koyduğunda emekli öğretmene kalbi atmayı durdurursa kalbi zıplayarak çalıştıran bir cihaz takmıştı. Normalde bir hastanın ömrü boyunca yalnızca bir kez kullanılan bu cihaz kimliği belirsiz kadını 19 yıl içinde 10 kez kurtardı.

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ NEDİR?

Hipertrofik kardiyomiyopati, miyokard dediğimiz kalbin kas tabakasında meydana gelen anormal kalınlaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalınlaşan kalp kası, zamanla kanın kalpten vücuda pompalanmasını zorlaştırabilir. Bir veya daha fazla gendeki bir değişiklik veya mutasyondan neden olabilir ve ailelerden geçen genetik bir durum olabilir. Başlıca belirtileri nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve sersemliktir. Hastaların çoğunda çok az semptom vardır veya hiç yoktur. Hastalar normal bir hayat yaşarlar. Nadiren, kalp durmasına ve ani ölüme neden olabilen, yaşamı tehdit eden anormal kalp ritmi geliştirme riski vardır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 yılı kehanetleriyle sosyal medyada gündem oldu
2022 yılı kehanetleriyle sosyal medyada gündem oldu
Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu!
Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu!
AB'den kritik nükleer santral çağrısı!
AB'den kritik nükleer santral çağrısı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim