Künye
Kıbrıs 19
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107

Omicron'dan ilk ölüm!

Dünyada Omicron varyantı konuşulmaya devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, varyanttan ilk ölümü duyurdu. Johnson, Omicron'un nüfus içinde hızlandığının farkına varılması gerektiğini belirtirken İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:54
679 Okunma
Omicron'dan ilk ölüm!
banner108

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan Omicron varyantıyla ilgili İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.

BORIS JOHNSON: EN AZ 1 HASTANIN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.

"HIZLANDIĞININ FARKINA VARMALIYIZ"

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıy

"25 BİN İLA 750 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

Ülkede dün 1239 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıkmıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2 veya 3 yıl içinde" dedi
"2 veya 3 yıl içinde" dedi
İngiltere'de Omicron alarmı!
İngiltere'de Omicron alarmı!
İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
İngiltere'de Kovid-19 alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim