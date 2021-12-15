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Omicron’un Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı ortaya çıkarıldı

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının araştırması, koronavirüsün Omicron varyantının orijinale ve Delta varyantına göre, 70 kat daha hızlı bulaştığı ve insan bronşlarında çoğaldığı ortaya çıkarttı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 23:31
28 Okunma
Omicron’un Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı ortaya çıkarıldı
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Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (HKUMed) bilim insanlarının araştırması, Koronavirüsün Omicron varyantının orijinale ve Delta varyantına göre, 70 kat daha hızlı bulaştığı ve insan bronşlarında çoğaldığı ortaya çıkarttı.

HKUMed’in açıklamasında, “Bu bilgi, Omicron’un neden önceki varyantlara göre insandan insana daha hızlı geçtiğine açıklık getirebilir” ifadesine yer verildi.

Araştırma ayrıca Omicron’a yakalanan kişilerin akciğerlerindeki enfeksiyonun, SARS-CoV-2 orijinalindekine göre çok daha düşük olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu özelliği, hastalığın daha hafif seyretmesine neden olabilir.

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