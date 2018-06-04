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Omzuna ağaç dalı saplandı!

Belarus'ta yamaç paraşütü kazası geçiren bir adam hastaneye kaldırıldı. Omzuna ağaç dalı saplanan adamı gören doktorlar bile şaşırdı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:47
Omzuna ağaç dalı saplandı!

Belarus’un başkenti Minks’te yamaç paraşütü yapan Ivan Krasouski, Loshany kasabası yakınlarında kaza geçirdi. Paraşütün hakimiyetini kaybeden 36 yaşındaki Krasouski, ağaçlık alana düştü.

Kurtarma ekipkeri Krasouski için bölgeye gelirken, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Bir ağaca takılı kalan Krasouski’nin omzuna, sivri dallardan biri saplanmıştı.

Krasouski, ağacın dalı gövdesinden kesilerek hastaneye kaldırıldı. Olay karşısında doktorlar da şaşkınlığını gizleyemezken, adamın fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı. Kullanıcılar arasında en çok konuşulan yorum, çizgi roman karakteri olan “Groot’a benziyor” oldu.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 16:48
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