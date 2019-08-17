Önce devriye arabasında, sonra müzede tecavüz!

Meksika'da polislerin bir hafta içinde karıştığı tecavüz vakaları ülkedeki kadınları sokağa döktü. Başkent Mexico'nun merkezinde yüzlerce kadın Cuma günü gece yarısı toplandı. Ellerindeki pembe sprey ve duman yayan meşaleler vardı. Kalabalık 'Tecacüzcü polis!' ve 'Arkadaşlarım beni korur, sen değil' sloganları attı. Göstericilerden bazıları bir otobüs durağının camlarını ve kapılarını kırdı. Kalabalık daha sonra bir polis karakoluna yöneldi, burada binanın pencereleri kırıldı ve ikinci kat ateşe verildi. Protestoda başkent Mexico'nun simsgesel yapısı Bağımsızlık Anıtı'na spreyle 'Lanet olası domuzlar' yazıldı. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Meksika'yı karıştıran olay, şehir müzesinde yaşandı. Bir polis müzede çalışan genç bir kıza tecavüz ettiği için hakim karşısına çıktı. Kurban 16 yaşındaydı. Başkentin kuzeyindeki Azcapotzalco'da ise dört polis 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz etti. Devriye arabasında gerçekleşen tecavüzün tarihi, 3 Ağustos'tu. BBC, altı polis memurunun tecavüz vakalarının ardından açığa alındığını bildiriyor.