Önce taciz sonra dayak

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Fulya Parlak (28) ve kardeşi İlayda (20), iki Polonyalı tarafından taciz edildi. Fulya Parlak'ın olaya tepki göstermesiyle çıldıran saldırganlar, genç kıza yumruk attı. Bununla yetinmeyen saldırganlar, yerde yatan genç kızın başında bir de bira şişesi kırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fulya Parlak'ın burnunun kırdığı öğrenildi.



TACİZ ETTİLER

FULYA Parlak, "Kız kardeşim İlayda ile birlikte bir eğlenceden dönüyorduk. Yanımızdan geçerken biri kızkardeşimin göğsüne elledi. 'Ne yapıyorsun' diye tepki gösterdiğim sırada biri dönüp yüzüme yumruk attı. Ardından diğeri de başıma bira şişesi ile vurdu" dedi. Saldırıdan İlayda da nasibini alırken, genç kız olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yeri yakınında bulunan polisler saldırganları gözaltına aldı.



SERBEST KALDILAR

SALDIRGANLAR, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Alkollü sapıkların (23 ve 26) "sabit ikametleri" olduğu gerekçesiyle salıverildiği öğrenildi. Fulya Parlak, "Böyle saldırganların serbest bırakılması inanılmaz" dedi. Genç Fulya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hala ağrısının olduğunu yazdı. İki genç hakkında tehlikeli adam yaralama ve cinsel tacizden ötürü soruşturma açıldı.



'SUSMAYACAĞIM'

PARLAK, "Bacaklarımda morluklar ve birçok yerinde ödem var. Dizimde bir bağ koptu. Burnuma dikiş atılmadı, ama kırılmış" dedi. Yaptığı bir diğer paylaşımda kadınlara dönük şiddete karşı suskun kalmayacağını belirten Parlak, "Size susmayacağıma dair söz verdim. Bana gelen mesajlardan bunun sadece bizim başımıza gelmediğini öğrendim. Konuşma cesareti gösterin. Karşılıklı olarak birbirinizi koruyun" dedi.



