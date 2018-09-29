Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Onlarca kişi bir anda fenalaştı

Son dönemde Skripal vakası da dahil zehirlenme olaylarıyla gündeme gelen İngiltere'de bu kez bir gece kulübünde korkulu anlar yaşandı. Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:54
Onlarca kişi bir anda fenalaştı

Daily Mirror’ın haberine göre Bournemouth’taki Cameo adlı gece kulübünde çevreye bilinmeyen bir madde saçıldı. En az 40 kişinin etkilendiği olayda, kişiler nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulundu.

Güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı.

OIayla ilgili soruşturma başlatılırken, maddenin cinsi ve nasıl yayıldığı incelemeye alındı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika’da polis ve itfaiyeciler birbirine girdi
Belçika’da polis ve itfaiyeciler birbirine girdi
Avrupa'da korkutan emir!
Avrupa'da korkutan emir!
Üç Ülkenin Paylaşamadığı "Troya Hazineleri"
Üç Ülkenin Paylaşamadığı "Troya Hazineleri"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim