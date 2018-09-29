Onlarca kişi bir anda fenalaştı

Daily Mirror’ın haberine göre Bournemouth’taki Cameo adlı gece kulübünde çevreye bilinmeyen bir madde saçıldı. En az 40 kişinin etkilendiği olayda, kişiler nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulundu.

Güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı.

OIayla ilgili soruşturma başlatılırken, maddenin cinsi ve nasıl yayıldığı incelemeye alındı.