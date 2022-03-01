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Operasyon ne kadar sürecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 6. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken, Putin'in yıkım ordusunun 64 kilometrelik konvoyu Kiev sınırına dayandı. Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vururken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklamasını yaparken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında son gelişmeler..

01 Mart 2022 Salı 12:11
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Operasyon ne kadar sürecek?
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 6. gününe girdi. 

Bölgede çatışmalar devam ederken Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. 

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:

12.58: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi.

12.47: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı. "Stratejik istikrar için ABD ile ortak çalışmaya hazırız" diyen Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinde ABD Nükleer silahlarının olması kabul edilemez" sözlerini kullandı.

12.20: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, “Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor” diye konuştu.

12.02: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" açıklamasında bulundu. 

10.35: Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu. Harkov Bölgesi başkanı Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, Rus füze saldırılarının yerleşim alanları ve şehir yönetim binası da dahil olmak üzere şehrin merkezini vurduğunu söyledi. Synegubov, Rusya'nın Harkov'a Grad ve seyir füzeleri fırlattığını ancak şehir savunmasının devam ettiğini belirtti.

04.30: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

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