Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

Orban'dan, Soros'a sığınmacı benzetmesi

Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı Soros'un bir "sığınmacı" gibi tüm sınırları aştığını savundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:14
Orban'dan, Soros'a sığınmacı benzetmesi
banner10

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un bir "sığınmacı" gibi tüm sınırları aştığını savundu.

Orban, Soros'un, Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF), ''Maalesef Orban çok başarılı bir şekilde mafya devleti inşa etti ve tüm partilerde casusları var.'' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Macaristan'ın çıkarlarını korumak istediklerini ve göçmen ülkesi olmamak adına ülke sınırlarına çekilen tel örgüyü korumaya çalıştıklarını kaydeden Orban, Soros'un yaptığı açıklama ile Macaristan'da nisan ayında düzenlenecek olan seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü.

Orban, ''George Soros tam bir sığınmacı gibi oldu. Tüm sınırları aştı. George Soros, Macaristan'ı ve her yeri de göçmen ülkesine, Avrupa'yı ise göçmen kıtasına çevirmek istiyor.'' diye konuştu.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

Hükümet ayrıca geçtiğimiz günlerde, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres'ten Güney Sudanlı siyasilere ağır eleştiri
Guterres'ten Güney Sudanlı siyasilere ağır eleştiri
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Fransa'da sel uyarısı!
Fransa'da sel uyarısı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim