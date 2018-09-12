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Orban: Macaristan şantaja boyun eğmeyecek

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
Orban: Macaristan şantaja boyun eğmeyecek

Ülkesinin sınırlarını göçmenlere karşı korumaya devam edeceğini belirten Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Bunu gerekirse Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karşı da hayata geçirecebiliriz. Macaristan şantaja boyun eğmeyecek" dedi. AP raporu bugün oylanacak.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin göçmenler konusunda diğer AB ülkelerinden farklı bir tavıra sahip olduğunu belirtti.

Orban, "Şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Macaristan sınırlarını koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarını savunacaktır. Bunu gerekirse size karşı da yapacaktır. Sınırlarımızı kendimiz koruyacağız ve kimle birlikte yaşayacağımıza kendimiz karar vereceğiz. Göçmenlerin geçişini engellemek için tel örgü çektik. Yüzbinlerce kaçak göçmeni durdurduk. Macaristan’ı ve Avrupa’yı koruduk" diye konuştu.

Macaristan'ın AB kararlarında oy hakkının elinden alınması çağrıları ve konuyla ilgili hazırlanan raporu hatırlatan Orban, "Burada meydana gelen olay Avrupa tarihinde bir ilktir. Bir topluluk, sınırlarını koruyanları cezalandırıyor. Her şeyi olduğu gibi açıkça söyleyelim. Macar halkı göçmenlere 'hayır' dediği için Macaristan'ı cezalandırmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

"AP'NİN RAPORUNDA 37 HATA VAR"

AP’nin hazırladığı raporda 37 hata bulunduğunu kaydeden Orban, “Siz bir hükümeti değil, bir ülkeyi cezalandırıyorsunuz. Macaristan’ın geleceği hakkında Macar halkının yerine siz karar vermek istiyorsunuz" dedi.

Macaristan’ın Hristiyan köklerine vurgu yapan Orban, olayları diğer AB ülkelerinden farklı gördüklerini kaydetti.

Ülkesinin cezalandırılmaya çalışılmasının, kendileri gibi düşünmeyenlerin söz hakkının ellerinden alınması anlamına geldiğini anlatan Orban, buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

AP RAPORU BUGÜN OYLANACAK 

AB sözleşmesinin AB değerlerine karşı hareket eden ülkelere yaptırımları düzenleyen ve Birlik içerisinde “nükleer silah” olarak değerlendiren 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yakacak rapor AP Genel Kurulu'nda bugün oylanacak.

7. maddenin uygulanması durumunda, Macaristan’ın AB kararlarında oy kullanma hakkı askıya alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
MacaristanABGöçmenSınır Koruma
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