Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker...

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Brig Kyanda, Swahili dilinde ‘korunma’ anlamına gelen Ulinzi marka prezervatifin tanıtım toplantısında “Korunmayan asker ülkesini koruyamaz” dedi.

Prezervatifler böyle tanıtıldı.

Kamuflaj görünümlü pakette satılan kondomlar hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlıktan tuhaf açıklama

Sağlık Bakanlığı Prezervatif Koordinatörü Kibirige, bu sayede göreve giden askerlerin dönüşte evlerine HIV getirmesinin önüne geçileceğini söyledi ve ekledi:

“Bu işin doğasında pek çok zorluk var. Askerler bazen savaş bölgelerine gidiyor ve orada kadınlarla birlikte oluyor. Askerlerin evlerindeki eşlerinin hastalık kapmasını engellemek için kendilerini koruması gerekiyor.”