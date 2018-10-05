Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
236.808
DOLAR
6.1126
STERLİN
8.0299
EURO
7.0373
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi

Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker...

Uganda'da prezervatif konusu gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda prezervatiflerin boyutundan şikayet edilirken, şimdi ise Uganda ordusu eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Ordu, askerler arasında HIV'in yayılmasının önüne geçmek için kendi prezervatif markasını üreterek askerlere dağıttı.

05 Ekim 2018 Cuma 16:59
Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker...

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Brig Kyanda, Swahili dilinde ‘korunma’ anlamına gelen Ulinzi marka prezervatifin tanıtım toplantısında “Korunmayan asker ülkesini koruyamaz” dedi.

Prezervatifler böyle tanıtıldı.

Prezervatifler böyle tanıtıldı.

Kamuflaj görünümlü pakette satılan kondomlar hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.


Bakanlıktan tuhaf açıklama

Sağlık Bakanlığı Prezervatif Koordinatörü Kibirige, bu sayede göreve giden askerlerin dönüşte evlerine HIV getirmesinin önüne geçileceğini söyledi ve ekledi:

“Bu işin doğasında pek çok zorluk var. Askerler bazen savaş bölgelerine gidiyor ve orada kadınlarla birlikte oluyor. Askerlerin evlerindeki eşlerinin hastalık kapmasını engellemek için kendilerini koruması gerekiyor.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
UGANDAPREZERVATİF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçağın tuvaletinde yakalandı ! Polis indirdi...
Uçağın tuvaletinde yakalandı ! Polis indirdi...
Toyota 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı
Toyota 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim