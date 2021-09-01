Orman yangınları bakanı görevinden etti

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Moçotakis, hükümetin orman yangınlarına müdahalesine yönelik eleştirilerin ardından kabinede değişiklik yaptı. Kamu düzeni ve turizm bakanlarını görevden alan başbakan, sivil korumayla görevli yeni bir bakanlık oluşturdu.

Alevlerin Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarına kadar ulaştığı günlerce süren büyük orman yangınında bir milyon hektar ormanlık alanın dörtte birinden fazlası yanmış, evler ve işyerleri büyük zarar görmüş, binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken iki kişi yaşamını yitirmişti.

Başbakan Miçotakis yangınlara müdahale konusunda gecikme ve kesintiler olduğunu kabul ederek kamuoyu önünde özür dilemiş ve hataların telafi edileceğini söylemişti.

Yeni kabinede hangi isimler var?

Yeni düzenlemede Kamu Düzeni Bakanı Michalis Chrysochoidis görevden alındı ve yerine eski İçişleri BakanıTakis Theodorikakos atandı.

Geçen yıl ülkedeki Covid-19 salgının ilk dalgasını başarılı bir şekilde yöneten Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias da Harry Theoharis'in yerinde Turizm Bakanı oldu.

Kikilias'tan boşalan sağlık bakanlığı koltuğuna ise Athanasios Plevris geçti. Plevris sağlık çalışanlarının kendileri ve toplum için Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısını yineledi.

Başbakanlık sözcüsü ayrıca Sivil Koruma Bakanlığı'nın kurulduğunu ve başına emekli amiral ve eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıkladı. Ancak Apostolakis atamasıyla ilgili partiler arası anlaşmaya varılmadığı gerekçesiyle görevi reddetti. Başbakanlık ofisi görev için yeni bir atama yapılacağını duyurdu.