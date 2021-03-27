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Orta Afrika'daki fil nüfusu 30 yılda yüzde 86 azaldı

Afrika'da fillerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Kaçak avlanma, mevsimsel dönüşümler ve tarım faaliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

27 Mart 2021 Cumartesi 09:24
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Orta Afrika'daki fil nüfusu 30 yılda yüzde 86 azaldı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi" raporunda, Afrika'daki fillerle ilgili uyarıda bulundu.

Raporda, Orta Afrika'daki fil nüfusunun 30 yılda yüzde 86 oranında azaldığı açıklandı.

Özellikle 2008'den itibaren kaçak avlanma nedeniyle fil nüfusunda azalma olduğuna dikkati çekilen raporda, 2011'den itibaren azalmanın arttığı kaydedildi.

Fil nüfusunun azalmasında kaçak avlanma, mevsimsel dönüşümler ve tarım faaliyetlerinin artması önemli faktörler arasında sıralandı.

IUCN Genel Direktörü Dr. Bruno Oberle, raporla ilgili yaptığı açıklamada, fil nüfusunun korunması için kaçak avlanmanın durdurulması gerektiğinin altını çizerek, ​"Afrika filleri ekosistemin korunması için kilit rol oynuyor." dedi.

IUCN verilerine göre 2016'daki fil nüfusu 415 bin olarak açıklandı.

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