Orta Doğu için dikkat çeken çağrı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir bölge turuna başlaması bekleniyordu. Bu turun hemen öncesinde İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamasında Orta Doğu için ortak pazar çağrısında bulunan Liberman'ın kullandığı "Büyük bir meydan okuma" ifadesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

"ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR ORTAK PAZAR KURMA VAKTİ GELDİ"

Liberman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu için, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir ortak pazar kurma vakti geldi." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Tüm ülkelerin, doğudan geçen bir yol, demir yolu ve otoban ile birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Liberman, "Bu, gerek güvenlik gerekse ekonomi alanında buradaki gerçeği baştan sona değiştirecek büyük bir meydan okumadır." paylaşımında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Liberman'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü başlaması beklenen ve İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge turu öncesi böyle bir açıklamada bulunması dikkati çekti.