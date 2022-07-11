Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Orta Doğu için dikkat çeken çağrı!

İsrail’den Orta Doğu için dikkat çeken bir çağrı geldi. İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, İsrail ile Arap ülkelerini birbirine bağlayacak, Orta Doğu için yeni bir ortak pazar kurma çağrısında bulundu.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:31
129 Okunma
Orta Doğu için dikkat çeken çağrı!
banner48

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir bölge turuna başlaması bekleniyordu. Bu turun hemen öncesinde İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamasında Orta Doğu için ortak pazar çağrısında bulunan Liberman'ın kullandığı "Büyük bir meydan okuma" ifadesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

"ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR ORTAK PAZAR KURMA VAKTİ GELDİ"

Liberman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu için, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir ortak pazar kurma vakti geldi." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Tüm ülkelerin, doğudan geçen bir yol, demir yolu ve otoban ile birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Liberman, "Bu, gerek güvenlik gerekse ekonomi alanında buradaki gerçeği baştan sona değiştirecek büyük bir meydan okumadır." paylaşımında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Liberman'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü başlaması beklenen ve İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge turu öncesi böyle bir açıklamada bulunması dikkati çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıra bekleyenlerin arasına daldı: 23 yaralı
Sıra bekleyenlerin arasına daldı: 23 yaralı
İngiltere'de katil martı paniği!
İngiltere'de katil martı paniği!
Katliama hazırlandığı ortaya çıktı!
Katliama hazırlandığı ortaya çıktı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim