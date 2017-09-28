Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102651
ALTIN
147.167
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7816
EURO
4.1945
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Ortadoğu Dörtlüsü'nden Filistin uzlaşı çabalarına destek

BM, AB, ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralması için sarf edilen çabaları desteklediğini bildirdi.

28 Eylül 2017 Perşembe 21:47
Ortadoğu Dörtlüsü'nden Filistin uzlaşı çabalarına destek

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralması için sarf edilen çabaları desteklediğini bildirdi.

BM, AB, ABD ve Rusya temsilcilerinden ortak yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin Gazze'de görevi devralmasını kolaylaştıracak şartların hazırlanmasi için Mısır'ın ve diğer tarafların harcadığı çabaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Gazze ve Batı Şeria'nın "meşru Filistin yönetimi altında" birleşmesi için tarafların somut adımlar atmaya teşvik edildiği açıklamada, söz konusu birliğin, "İsrail'in güvenlik endişelerinin giderilmesiyle sınır kapılarının açılmasını ve Gazze'nin büyümesi için uluslararası desteğin ortaya çıkışını" kolaylaştıracağı kaydedildi.

Ortadoğu Dörtlüsü'nün, barış sürecine destek olmak için İsrail, Filistin yönetimi ve bölge ile çalışmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'deki tehlikeli insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası topluma buna göre hareket etme çağrısında bulundu.

Hamas, Mısırlı yetkililer ile son dönemlerde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 17 Eylül'de bir açıklama yapmış, Gazze'de geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurulan İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas, 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti
Çin'de sağanak: 5 ölü
Çin'de sağanak: 5 ölü
Meksika'da gökten balık 'yağdı'
Meksika'da gökten balık 'yağdı'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim