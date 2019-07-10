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Ortagus: ABD Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinden endişeli

Amerika Birleşik Devletleri Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
Ortagus: ABD Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinden endişeli

Ortagus, açıklamasında, “Amerika, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır.” ifadelerini kullandı. Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini “provokatif” ifadesiyle tanımlayan Ortagus, Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya davet etti.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili süreçlerin iki toplum ve komşu ülkeler arasındaki diyalogla yürütülmesi gerektiğini savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ada kaynaklarının iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanç belirtti.

(BRT/BLMBRG)

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Ortagus
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