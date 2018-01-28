Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

"Ortak Bakanlar Komitesi" kurulmasında uzlaşı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Sudan Devlet Başkanı Beşir "Ortak Bakanlar Komitesi" kurulması konusunda anlaştı...

28 Ocak 2018 Pazar 18:33
"Ortak Bakanlar Komitesi" kurulmasında uzlaşı
banner10

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelerek, "ortak bakanlar komitesi" kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30. Afrika Birliği zirvesi çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Sisi ile Beşir, iki ülke arasındaki ilişkiler ve karşı karşıya kalınan tüm engellerin aşılması için ortak bakanlar komitesi kurulması konusunda mutabakata vardı.

Sisi görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği çabalarının ve Sudan ile çeşitli konularda istişare ve koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir de Kahire ile tüm alanlarda ikili iş birliğini sürdürmeyi istediklerini belirterek, "Mısır ve Sudan halklarını bir araya getiren, ortak tarih ve kader birliğidir. Mevcut bölgesel sorunlardan doğan meydan okumalar, iki ülke arasındaki yoğun koordinasyonun sürdürülmesini gerekli kılıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un açıklamasına göre, liderler, Hartum ile Kahire arasındaki ilişkilerin yeniden yoluna girmesi için bir yol haritası belirlemek üzere ülkelerinin dışişleri, emniyet ve istihbarat kurumlarına "acil toplantı" talimatı verdi.

Sisi ile mevkidaşı Beşir, iki ülke arasında bu ay başında patlak veren krizin ardından ilk kez görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta Kahire Büyükelçisini geri çekmiş, krizin nedeni olarak da Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa etmekte olduğu Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlık gösterilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı birlik sözü
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı birlik sözü
Eyfel Kulesi'nin ışıkları Afganistan için karartıldı
Eyfel Kulesi'nin ışıkları Afganistan için karartıldı
Nijerya'da 7 örgüt üyesi öldürüldü
Nijerya'da 7 örgüt üyesi öldürüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim