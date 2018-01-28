"Ortak Bakanlar Komitesi" kurulmasında uzlaşı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelerek, "ortak bakanlar komitesi" kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30. Afrika Birliği zirvesi çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Sisi ile Beşir, iki ülke arasındaki ilişkiler ve karşı karşıya kalınan tüm engellerin aşılması için ortak bakanlar komitesi kurulması konusunda mutabakata vardı.

Sisi görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği çabalarının ve Sudan ile çeşitli konularda istişare ve koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir de Kahire ile tüm alanlarda ikili iş birliğini sürdürmeyi istediklerini belirterek, "Mısır ve Sudan halklarını bir araya getiren, ortak tarih ve kader birliğidir. Mevcut bölgesel sorunlardan doğan meydan okumalar, iki ülke arasındaki yoğun koordinasyonun sürdürülmesini gerekli kılıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un açıklamasına göre, liderler, Hartum ile Kahire arasındaki ilişkilerin yeniden yoluna girmesi için bir yol haritası belirlemek üzere ülkelerinin dışişleri, emniyet ve istihbarat kurumlarına "acil toplantı" talimatı verdi.

Sisi ile mevkidaşı Beşir, iki ülke arasında bu ay başında patlak veren krizin ardından ilk kez görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta Kahire Büyükelçisini geri çekmiş, krizin nedeni olarak da Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa etmekte olduğu Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlık gösterilmişti.