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Ortalık karıştı!

14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:03
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Ortalık karıştı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde bulunan St. Anselm Okulu tarafından, öğrencilerin annelerine hediye güller verildi. Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açınca içinden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıkmasının ardından ortalık ayağa kalktı.

ABD'de bulunan St. Anselm Okulu'nda veliler düşünülerek bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere gönderilmek üzere öğrencilere verildi.

GÜLLERİ AÇINCA ŞOK OLDULAR

Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açtıklarında büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Çünkü güllerin içerisine aslında olmaması gereken kırmızı dantelli iç çamaşırı da konulmuştu.

HEMEN OKULU ARADILAR

Başlarına gelen durum karşısında önce ne yapacağını bilemeyen veliler, ardından teker teker okul yönetimini aramaya başladı. Okul yönetimi ise yaptığı özür açıklamasında, hediyelerin işletmeden alındığı sırada karıştığını belirtti.

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