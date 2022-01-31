Örümcek Adamlı market saldırganları mahkemeye çıktı

İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırmıştı. Yaşanan olayda altı kişiye dava açıldı. Videoda tekme attığı görülen Josh McDonald Covid-19 nedeniyle mahkemeye katılamadı.