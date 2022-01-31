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Örümcek Adamlı market saldırganları mahkemeye çıktı

İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırmıştı. Yaşanan olayda altı kişiye dava açıldı. Videoda tekme attığı görülen Josh McDonald Covid-19 nedeniyle mahkemeye katılamadı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:12
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Örümcek Adamlı market saldırganları mahkemeye çıktı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket yaşana olayda, örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, görevliye saldırmıştı. 

Olayın videosu internette hızla yayılmıştı. Kamera kaydında bir kadın çalışanın aldığı darbeler sonucu yere devrildiği görülüyordu. 

Altı kişilik ekipten ikisi suçlarını kabul ederken dördü masum oldukları yönünde ifade verdi.  Saldırganlardan tekme atan Josh McDonald, Covid-19 nedeniyle mahkemeye çıkamadı. 

MAHKEMEYE ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 18 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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