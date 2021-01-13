Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
13'ü yerel 19 pozitif vaka
Kapat

Osman Halil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Yavruvatan FC Başkanı Osman Halil'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:14
711 Okunma
Osman Halil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Yavruvatan FC Başkanı Osman Halil'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Yavruvatan FC’nin efsane isimlerinden Osman Halil, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Halil Osman’nın vefatıyla ilgili Yavruvatan FC şu açıklamayı yaptı:

“Türk Toplumu Futbol Federasyonu emekçisi ve eski Yavruvatan FC Başkanlarından Osman Halil bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Birçok kademede görev yaptığı Yavruvatan Başkanlığını da yapan Halil, İngiltere’deki Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Yavruvatan FC olarak Osman Halil’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
ABD'de Trump'a yönelik azil oturumu başladı
ABD'de Trump'a yönelik azil oturumu başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim