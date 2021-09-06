Otoyolda gelin arabası bozuldu; nikaha polis yetiştirdi

Lancashire bölgesinde, Ecclestone’daki St Mary Kilisesi’nde nikahı olan Lydia Fletcher, pandemi nedeniyle iki kez evlilik planını ertelemişti. Evleneceği gün anne-babası ve kiralayıp süslettikleri araçla yola çıkan Fletcher, otomobil otoyolda bozulunca, “Bu kez de mi evlenemeyeceğim” diye hayıflanırken imdadına yoldan geçen polis müfettişi Matt Geddes yetişti.

Geddes, gelinliğiyle yolda kalan Fletcher, annesi ve babasını polis aracına alarak kiliseye götürdü ve nikaha yetiştirdi.

Fletcher, “Çok çaresiz hissettiğim bir anda polis müfettişi karşımıza çıktı. Otomobil bozulunca dünya başıma yıkılmış gibi oldum. Ona ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

Geddes ise otoyolda görmeye alışık olmadığı bir manzarayla karşılaştığını ifade ederek yardım edebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Trafiğin yoğun olduğu A55’te gelinlikle kalmak çok can sıkıcı bir şey olmalı.”

Geddes’in mensubu olduğu Galler Polis Teşkilatı da onun bir geline yardım ettiğini Twitter hesabından duyurdu ve çifte mutluluklar diledi.