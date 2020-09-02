Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Para vermeyince adam yaraladılar
Para vermeyince adam yaraladılar
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...

Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının son denemeleri başladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının üçüncü ve son aşama klinik denemelerine ABD'de başlandığı açıklandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:00
812 Okunma
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının son denemeleri başladı

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "AZD1222" adlı aşı adayı 18 yaş üstü 30 bin denek üzerinde test edilecek.

ABD Biyomedikal İleri Geliştirme İdaresi (BARDA) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) desteğiyle gerçekleştirilen deneme, aşı adayının güvenlik, etkinlik ve bağışıklık etkisini kitlesel ölçekte sınamayı hedefliyor.

İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeren aşı adayı, COVID-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemeleri İngiltere ve Güney Afrika'da yürütülmüş, Brezilya'da 5 bin deneğin katıldığı üçüncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

33 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyona yaklaşırken, 861 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereOXFORDKoronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı
İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Suga başbakanlığa adaylığını açıkladı
Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Suga başbakanlığa adaylığını açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim