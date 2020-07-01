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Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3’üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:14
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Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3’üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.

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İngiltereOxford ÜniversitesiKoronavirüsCovid19Koronavirüs Aşısı
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