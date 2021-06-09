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Oxford Üniversitesi öğrencileri, sömürgeci geçmişi hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portresini kaldırdı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, ortak kullanılan salondan ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in 1952 tarihli portresini kaldırdı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:04
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Oxford Üniversitesi öğrencileri, sömürgeci geçmişi hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portresini kaldırdı

Oxford Üniversitesi'ni oluşturan kolejlerden biri olan Magdalen Koleji'nden bir grup öğrenci, ortak salonlarından Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini kaldırmak için oy kullandı.

Oylamanın ardından 'resmi sömürgecilik sembolü' olarak görülen portre salondan kaldırıldı.

Geçen yıl Magdalen Koleji başkanlığına atanan Dinah Rose, öğrencilerin bu hareketinin kolejin genel duruşunu temsil etmediğini ancak öğrencilerin 'özgür konuşma ve siyasi tartışma' haklarını desteklediklerini vurguladı.

Rose, "Öğrenci olmak, çalışmaktan daha fazlasıdır. Fikirleri keşfetmek ve tartışmakla ilgilidir. Bazen eski nesli kışkırtmakla ilgilidir. Görünüşe göre bugünlerde bunu yapmak o kadar da zor değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dinah Rose, portrenin 'güvenli şekilde saklanacağını' da belirtti.

'Boykot kültürünün son kurbanı'

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, öğrencilerin Kraliçe'nin portresini kaldırması hareketini 'tamamen saçma' olarak niteledi.

Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe 2. Elizabeth'in 'boykot kültürünün son kurbanı' olduğu yorumları yapıldı.

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