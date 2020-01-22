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Oylama başladı! NASA Mars’a göndereceği uzay aracına isim arıyor

NASA çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Mars'ta görev yapacak olan uzay aracına isim arıyor. Aracın ismi dünya çapında başlatılan bir kampanya ile belirlenecek. Finale kalan 9 isim arasından NASA uzay aracının yeni ismi seçilecek. Peki nasıl oy kullanılır?

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:20
Oylama başladı! NASA Mars’a göndereceği uzay aracına isim arıyor

NASA, geçen yıl herkese adını Mars’a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars’a en çok isim gönderecek ülke olmuştu. İsmi gönderme kampanyasını duyuran NASA/JPL’de çalışan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız bu kampanyanın oylama duyurusunu da Twitter adresinden yaptıktan sonra Türkiye’den oylamaya katılımı oldukça arttı.

NASA OY KULLANMA EKRANI

Astrofizikçi Umut Yıldız’ın duyurusunun ardından Türkiye en çok oy kullanan ikinci ülke oldu

Umut Yıldız, Türkiye’nin 2.5 milyon kişilik başvuruyla sürece damga vurmasını sağlayan bir isim olmuştu. NASA, daha önce de olduğu gibi aracın adı için ABD’de bir oylama yaptı. Önerilen isimlerden 9’u finale kaldı. Uzay ajansı şimdi de bu 9 isim arasından birini belirlemek dünya çapında oylama başlattı.

Uzay aracının yeni isminin belirlenmesine finale kalan 9 isimden birine oy vererek katkıda bulunabilirsiniz

Finale kalan 9 isim arasında;

Endurance, K-4, Oliver Jacobs of Virgina,

Tenacity, K-4, Eamon Reilly of Pennsylvania,

Promise, K-4, Amira Shanshiry of Massachusetts,

Perseverance, 5-8, Alexander Mather of Virginia,

Vision, 5-8, Hadley Green of Mississippi.

Clarity, 5-8, Nora Benitez of California,

Ingenuity, 9-12, Vaneeza Rupani of Alabama,

Fortitude, 9-12, Anthony Yoon of Oklahoma,

Courage, 9-12, Tori Gray of Louisiana  yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Nasa
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