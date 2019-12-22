Oyun bağımlılığı ve dalgınlık can aldı! Korkunç ölüm...

Oyun bağımlılılığı sonucunda birçok ihtiyaç görmezden gelinmekte ve ortaya kötü olaylar ortaya çıkmakta. Webtekno’da yer alana habere göre Hindistan'da 20 yaşındaki bir genç, telefonunda popüler battle royale oyunu PUBG'yi oynarken su içmek istedi. Ancak gencin su diye uzandığı sıvı, mücevherleri parlatmak için kullanılan bir kimyasaldı.



DALGINLIK CAN ALDI

Saurabh Yadav isimli bu genç, içmek üzere aldığı sıvının ne olduğunu kontrol etmediği için yaşamından oldu. Yolculuk yapan her iki arkadaşın eşyaları tek bir çanta içindeydi. ‘Santosh'un açıklamalarına göre ölen arkadaşı yolculuk esnasında PUBG oynamaya dalmış. Söylenene göre Saurabh Yadav, oyuna çok fazla daldığından su şişesini çıkarmak yerine yanlışlıkla kimyasal şişesini çıkarmış ve kontrol etmeden içmiş.' Saurabh Yadav kimyasalı içer içmez yan etkiler göstermeye başladı ve gidecekleri yolun yarısında kendini kaybetti. Yadav, içinde bulundukları tren en yakın istasyona ulaşmadan hayatını kaybetti.