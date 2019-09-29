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Oyunseverleri heyecanlandıran GTA iddiası!

Rockstar Games'in sevilen oyunu Grand Theft Auto ile ilgili yeni iddia oyunseverleri heyecanlandırdı. GTA 6 ile ilgili bilgileri sır gibi saklayan şirket yeni oyunun ne zaman çıkacağını henüz duyurmadı. Fakat alınan bir sertifika GTA 6 yerine GTA 3 çıkacak iddialarına neden oldu.

29 Eylül 2019 Pazar 10:00
Oyunseverleri heyecanlandıran GTA iddiası!

Rockstar Games‘in aldığı sertifikada GTA 3 detayı dikkat çekiyor. Tabii bu detaydan doğrudan yeni bir GTA 3 oyunu gelecek sonucu çıkarmak çok doğru değil. İhtimaller arasında yanlışlık olabileceği de söyleniyor. Ancak farklı ihtimaller de söz konusu. Bunlardan biri de oyunun Nintendo Switch için gelebileceği. Bir diğer ve oyuncuları en çok heyecanlandıran ihtimal ise oyunun yenilenerek tekrardan piyasaya sürülmesi.

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Anahtar Kelimeler:
GTA
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