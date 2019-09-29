Oyunseverleri heyecanlandıran GTA iddiası!

Rockstar Games‘in aldığı sertifikada GTA 3 detayı dikkat çekiyor. Tabii bu detaydan doğrudan yeni bir GTA 3 oyunu gelecek sonucu çıkarmak çok doğru değil. İhtimaller arasında yanlışlık olabileceği de söyleniyor. Ancak farklı ihtimaller de söz konusu. Bunlardan biri de oyunun Nintendo Switch için gelebileceği. Bir diğer ve oyuncuları en çok heyecanlandıran ihtimal ise oyunun yenilenerek tekrardan piyasaya sürülmesi.

