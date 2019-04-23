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Özel kargo aracı uzaya ulaştı!

Yörüngedeki astronotlara paskalya için gönderilen yiyecekleri taşıyan özel kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

23 Nisan 2019 Salı 12:08
Özel kargo aracı uzaya ulaştı!
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Yörüngedeki astronotlara paskalya için gönderilen yiyecekleri taşıyan özel kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

ISS'de görevli astronot Anne McClain'in, merkezi ABD'de bulunan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın 3 bin 450 kilogram yük taşıyan Cygnus kapsülünü robot kolla yakaladığı bildirildi.

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Çarşamba günü Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus'un ISS'ye yolculuğunu bir buçuk günde tamamladığı belirtildi. Cygnus'un astronotlar için yiyeceğin yanı sıra tetanos aşısı deneyi için gönderilen 40 fareyi ve istasyon içinde ve dışında astronotlara yardımcı olacak üç uçabilen robotu taşıdığı kaydedildi.

ISS'de şu anda üçü Amerikalı, ikisi Rus, biri Kanadalı olmak üzere altı astronot görev yapıyor.

Buna ek olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından bilim adamları, meteor yağmurlarının Ay'ın ince atmosferinde suyun gaz hali olan H2O'nun ve hidrojen ile oksijen atomlarının daha reaktif bir bileşkesi olan hidroksilin (OH) oluşumuna yol açtığını tespit etti.

Meteor çapması sonucu su buharı oluşabilmesi için meteorun Ay yüzeyinin en az 8 santimetre altına girerek su bulunan katmana nüfuz etmesi gerektiğini belirten bilim adamları, ölçümlere göre, yüzey katmanında binde 2 ila binde 5 oranda su bulunması gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kargo Aracı
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