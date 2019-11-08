Özersay:Eski Eserler Dairesi müdürünün görevden alınmasının sahte bilet olayıyla alakası yok

Özersay paylaşımında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürünün görevden alınması ile sahte bilet yoluyla kurumu zarara uğrattığı iddia edilen şahıs arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

Özersay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ,

“Geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaştığımız sahte bilet hadisesi ile ilgili olarak yasal süreç devam ediyor. Bu yanlışın ortaya çıkarılmasında ve yasal sürecin başlatılmasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Güzelyurt Şubesinde görevli olan arkadaşlarımızın önemli bir katkısı olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Öte yandan bazen birbiriyle ilgili olmayan olaylar, ilgiliymiş gibi ele alınır ve yanlış bir algı oluşur. Kimsenin hakkını yemek istemem ve kimseyi de zan altında bırakmayı doğru bulmam o nedenle bir konuya açıklık getirmeliyim: Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürünün görevden alınması ile sahte bilet yoluyla kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla bir çalışanın polis tarafından gözaltına alınması arasında bizim açımızdan bir bağlantı bulunmuyor. Sayın Müdürün görevden alınma işlemi, bahsedilen olaydan önce gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta başlatılmış olan görevden alma işlemi bu hafta başında ve sözü edilen olay olmazdan önce tamamlanmıştır.”

(BRT/SM)