Pablo Escobar'la ünlü kapı kaldırılıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bogota ile Medellin kentleri arasında yer alan, Escobar tarafından çiftlik olarak inşa edilen ancak ölümünden sonra tematik parka dönüştürülen Hacienda Napoles Tematik Parkı'nın girişindeki Hacienda Napoles kapısını sökme işlemleri sürüyor.



Tematik Parkın Genel Direktörü Oscar Jairo Orozco, Narcos dizisiyle de ününü artıran kapının ülkenin imajına zarar verdiğini ve Kolombiya'nın, uyuşturucu baronunu anımsatan bir sembolle anılmasını istemedikleri için bu karara vardıklarını söyledi.



Kapının yerinden sökülmesinde geç bile kalındığını kaydeden Orozco, Escobar'ın öldürdüğü kurbanlara saygı için bu kararın alındığını belirtti.



Orozco, kapıyı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğine ancak etik gerekçelerin daha belirleyici olduğuna dikkati çekti.



Parkın da bulunduğu Antioquia bölgesinde uyuşturucu olaylarıyla anılan diğer yapıların da yavaş yavaş yıkılacağı belirtildi.



Yapım şirketi Netflix'te yayınlanan ve'ın hayatını anlatan "Narcos" dizisiyle ününü artıran Hacienda Napoles kapısı, Escobar'ın 7 bin dönümlük çiftliğinin girişi olarak inşa ettirilmişti.İçinde bir futbol sahası, köşk, dinozor heykelleri, suni göller, boğa güreşi arenası, uçak pisti, tenis kortu, hayvanat bahçesi bulunan çiftlik, 1993'te Escobar'ın ölümüyle istilaya uğramış ve yağmalanmıştı.2007'de tematik park haline dönüştürülen alanda, ABD'ye ilk uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı uçağın replikası da bulunuyor.Parkın ziyaretçileri, alana girmeden önce HaciendaNapoles kapısı önünde bolca fotoğraf çektiriyordu.