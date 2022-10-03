Paketlerini yanlış açtığımız ürünler

Yıllardır alışkanlıkla yanlış açtığınız paketleri açmanın daha pratik yöntemlerini öğrenmek için bu haberimize göz atın! İşte her gün tükettiğimiz ambalajlı ürünleri çok daha rahat kullanmanızı sağlayacak pratik açma yöntemleri ve paketli ürünlerin doğru kullanımı...

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız fakat sırf alışkanlık olduğu için yanlış açtığımız bazı ürünler...

KUTU CİPS

Kutu cips yerken, kutuyu yarıladığınızda kalan cipsleri çıkarmakta zorlanıyorsunuz farkındayız. Aslında kutunun içine A4 boyutunda bir kağıdı kıvırarak koysanız ve kutuyu yan yatırarak kağıdı çekseniz tüm cipslere kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

POŞET CİPS

Paketi ağzından açmak yerine aslında orta kısmını bir makasla kesmelisiniz.

Hatta sonrasında bu açtığınız bölgeye ıslak mendillerin açılır kapanır yerini yapıştırırsanız cipslerinizi uzun süre taze olarak da saklayabilirsiniz.

TEK KULLANIMLIK ŞEKER

Her mekanda, kafede bulunan şeker paketlerini bardağa boşaltırken ucundan yırtanlardansanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü bu tasarım tam olarak paketi ortadan ikiye ayırmak üzerine kurulu. Zira böylelikle şeker tek seferde bardağa dökülüyor ve siz de şekerin geri kalanlarını da dökmek için paketi sallama zahmetinden kurtuluyorsunuz.

Bu şeker paketinin tasarımcısı olan Benjamin Eisenstadt'ın insanların icadını anlamadığı için intihar ettiği hakkında bir şehir efsanesi de var.

KONSERVE YİYECEKLER

Konservelenmiş yiyecekleri açarken konserve açacağıyla üst kısmı keserken konserveyi de kendinize doğru yönde sürekli olarak çevirmeniz gerekiyor.

PİRAMİT ÇİKOLATALAR

Piramit çikolataların parçasını koparmak için aslında içe doğru itmeniz gerekiyor. Yani almak istediğiniz çikolata parçasını yanındaki çikolataya doğru itip koparmalısınız.

KARTON KAHVE BARDAKLARI

Çoğu fast food restoranında içtiğiniz kahvelerin verildiği karton bardakların kapakçığını açmak istediğinizde üstünüze dökülmesinin bir sebebi var. Çünkü yanlış açıyorsunuz.

Zira o kapakçığı itmek yerine tamamen koparmalı ve ondan sonra kahvenizi yudumlamalısınız.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığını açmak için dişlerinizi ya da tırnaklarınızı kullanıyorsanız ve bunu yaparken az da olsa canınız acıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Aslında tek yapmanız gereken önceden açılmış bir kabuğu fıstığın açık yerine sokmak ve çevirmek.

PİPET

Kutu içecekleri eğer pipetle içmeyi tercih ediyorsanız onu öyle gelişigüzel koymamalısınız. Pipeti açma halkasının içinden geçirdiğiniz takdirde asitli içecekler pipeti sürekli hareket ettirip yer değiştirmesine yol açmayacaktır.