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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in yeni tip koronavirüs (COVİD-19) testi pozitif çıktı.

12 Haziran 2020 Cuma 14:38
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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Partiden yapılan açıklamada 68 yaşındaki Şerif'e bazı COVİD-19 semptomları görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı açıklanırken ana muhalefet liderinin evinde karantinaya girdiği duyuruldu.

Şerif de sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkililerin uyarılarına en üst düzeyde dikkat ettim.

Mahkemede ifade vermeye gitmem gibi kaçınılmaz temaslar dışında bütün görüşmelerimi internet üzerinden yaptım ve evdeydim." ifadelerini kullandı.

Parti sözcülerinden Ataullah Tarar, Şerif'in geçmişte kanser gibi hastalıklardan tedavi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasına rağmen bu ay içinde farklı mahkemelerde ifade verdiğini hatırlattı.

Tarar, mahkemelerin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirilmesine rağmen Şerif'in mahkemelere çağrılmasını eleştirerek, "Şerif'e bir şey olursa bunun suçlusu Başbakan İmran Han ve Ulusal Şeffaflık Bürosu yetkilileridir." dedi.

Eski Senato Başkanının testi de pozitif çıktı

PML-N sözcülerinden Marriyum Aurangzeb de partinin önde gelenlerinden ve bir önceki Senato Başkanı Ayaz Sadık'ın da COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Aurangzeb, 65 yaşındaki Sadık'ın evinde karantina altına alındığını ifade ederken partinin geçmişte kurduğu hükümetlerde görev alanlardan Kovid-19'a yakalananların sayısı 4'e yükseldi.

Daha önce de PML-N'nin son Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile partinin kurduğu koalisyon hükümetlerinde bakanlık yapmış, şimdiki hükümette ise Demiryolları Bakanı olarak görev alan Şeyh Raşid Ahmed'in de virüse yakalandığı açıklanmıştı.

COVİD-19'a yakalanan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) mensubu Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in tedavisi ise devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
PakistanKovid-19KoronavirüsŞahbaz Şerif
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