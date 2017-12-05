Pakistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde yol kenarına park edilen bir motosikletteki bomba, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamada askeri araçta bulunan 3'ü asker adayı ve 3'ü sivil, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan 8 kişi, Bannu şehrindeki hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçmişte Pakistan Talibanı'nın etkili olduğu Kuzey Veziristan, 2014 yılında Pakistan ordusu tarafından başlatılan ve yaklaşık 2 yıl süren Zarb-e Azp operasyonları ile örgütten büyük ölçüde arındırılmıştı.