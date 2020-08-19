Pakistan'da, Çin'in COVID-19 aşı adayının klinik denemeleri yapılacak

Kurumdan yapılan açıklamada, CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisine bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği aşı adayı "Ad5-nCOV"un 3'üncü aşama klinik denemelerinin Ulusal Sağlık Enstitüsü gözetiminde yapılacağı belirtildi.

Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna COVID-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.

CanSino, daha önce 5 bin kişinin katılacağı 3'üncü aşama klinik denemeler yürütmek üzere Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmıştı.

Bir başka Çinli şirket, Sinopharm, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Wuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği COVID-19 aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerinin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Çin'deki aşı çalışmaları

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü 1'inci, 4'ü 2'nci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Wuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

CanSino'nun aşı adayı dışında, SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.