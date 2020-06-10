Pakistan'da Covid-19 vaka sayısı 110 bini geçti

Pakistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre son 24 saatte 83 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 255'e yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 799 testin yapıldığı ülkede 5 bin 385 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 113 bin 702, toplam test sayısı ise 754 bin 252 olarak açıklandı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap 43 bin 460 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken en az vaka 444 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi. Keşmir'de vaka sayısı son 24 saatte 36 kişi artarken Pencapta bu artış 2 bin 641 olarak kayda geçti.

Pakistan'da virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 308'e yükseldi.