Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Pakistan'da Covid-19 vaka sayısı 110 bini geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artarak 113 bin 702 oldu.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:34
450 Okunma
Pakistan'da Covid-19 vaka sayısı 110 bini geçti

Pakistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre son 24 saatte 83 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 255'e yükseldi. 

Son 24 saatte 24 bin 799 testin yapıldığı ülkede 5 bin 385 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 113 bin 702, toplam test sayısı ise 754 bin 252 olarak açıklandı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap 43 bin 460 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken en az vaka 444 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi. Keşmir'de vaka sayısı son 24 saatte 36 kişi artarken Pencapta bu artış 2 bin 641 olarak kayda geçti.

Pakistan'da virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 308'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
PakistanCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını uzattı
Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını uzattı
Nijerya’da terör saldırısı: 69 ölü
Nijerya’da terör saldırısı: 69 ölü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim