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Pakistan'da kirli sular her yıl 100 bin can alıyor

Pakistan'da kirli su yoluyla bulaşan hastalıklar yüzünden her yıl 100 bin insan hayatını kaybediyor.

19 Ocak 2018 Cuma 18:25
Pakistan'da kirli sular her yıl 100 bin can alıyor
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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Pakistan'daki bulaşıcı hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 40'ına kirli suların neden oluyor.

200 milyona yakın nüfusa sahip Pakistan'da, çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi nedenler yüzünden, nüfusun üçte ikisinin sağlıklı sudan mahrum olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, her yıl kirli su yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden 100 bin kişiden 50 binini 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Temiz su sıkıntısı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan Pakistanlıların en önemli sorunları arasında gösteriliyor. Köylülerin, temiz suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol kat etmesi gerekiyor.

Ülkedeki şişe sular da temiz su ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalıyor. Pakistan Su Kaynakları Konseyinin araştırmasına göre, şişe su hizmeti veren 111 markadan 100'ünün, içilebilir su standartlarını karşılamadığı ortaya çıkmıştı.

AA muhabirine konuşan su uzmanı İhsan Siddiki, Pakistan'daki temiz su probleminin günden güne kötüye gittiğini ve kirli su nedeniyle ölümlerin her yıl artarak devam ettiğini belirtti.

Siddiki, "Pakistan, sağlık bütçesinin yarıdan fazlasını kirli su nedeniyle bulaşan hastalıkların tedavisine harcıyor. Eğer insanlara temiz su sağlayabilirsek bu sorun kolayca çözülebilir." diye konuştu.

Hükümetin çalışmaları

Sağlık Bakanı Saira Afzal, hükümetin temiz su sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

Sind ve Pencab eyaletlerinin yanı sıra, kırsal bölgelerdeki temiz su sorununun çözümü için bir dizi önlem alındığını dile getiren Afzal, "Ülkenin birçok bölgesinde su arıtma sistemleri kurduk. Özellikle kırsal bölgelerde lağım borularının temiz su borularına karışmasının önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Afzal, ayrıca hükümetin bu önlemlerin yanı sıra çocuk felcinin rastlandığı bölgelerdeki temiz su sorununa çözüm bulmak için projeler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın, topraklarından doğan ve Pakistan'a ulaşan nehirler üzerindeki baraj sayısını her geçen yıl artırması, Pakistan'daki su sıkıntısının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Hindistan'dan gelen nehirlerin debisinin düşmesi yüzünden Pakistan'da artan temiz su sorunu, birçok baraj projesinin rafa kaldırılmasına neden oldu. 

Pakistan Su Konseyi araştırmacılarından Gulam Murtaza, ülkedeki su sıkıntısına dikkati çekerek barajlardaki doluluk oranının azaldığını söyledi.

Murtaza, "Mevcut baraj ve kanallar nedeniyle temiz su kaynaklarının her geçen gün azaldığı Pakistan'da, temiz su sıkıntısının çözüme kavuşması için yeni rezervlere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı. 

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