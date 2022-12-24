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Pakistan'da kış, zor durumdaki selzedelerin mağduriyetini artırdı

Pakistan’ın Sind eyaletinde kış mevsimi, seller sebebiyle aylardır çadırlarda zor şartlar altında yaşayan selzedelerin mağduriyetini artırdı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:43
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Pakistan'da kış, zor durumdaki selzedelerin mağduriyetini artırdı



Pakistan'da haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin etkileri Sind eyaletinde sürüyor.

Sel sularının yüzde 60-70’inin çekildiği Sind eyaletinin 13 bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazisi suya teslim olmuş durumda.

Sel felaketinden en çok etkilenen Sind genelinde 1,7 milyondan fazla ev hasar gördü.

Eyalet genelinde 240 binden fazla kişi yerinden olurken bunların birçoğu çadır kamplarında yaşamlarını sürdürüyor.

Yeterli beslenme, temizlik ve sağlık koşullarına sahip olmayan selzedeler, kış mevsimi sebebiyle de zor günler geçiriyor.

AA muhabiri, Bhiria Road ve Kararah şehirlerindeki çadır kampları ve yerleşim yerlerini görüntüledi, 4 aydır çadırlarda yaşayan selzedelerle görüştü.

KAMPTA 3 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Kararah şehrindeki çadır kamptan sorumlu Abdulmelik Han, burada 300 çadır bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin kampta yaşadığını ifade etti.

Han, çadır ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekerek, "Çadırların altına serecek bir şey yok. Toprağın üzerinde yatıyor insanlar." dedi.

"ÜZERİMİZDE ÇATI BİLE YOK"

Can Muhammed ise 4 aydan beri çadırlarda yaşadıklarını ifade ederek, "Evlerimize dönemiyoruz. Ne kadar kalacağız bilmiyoruz. Yorganımız yok, üşüyoruz." dedi.

Muhammed, evlerinin hala sular altında olduğunu ve bu sebeple geri dönemediklerini dile getirerek, çocuklarının hasta olduklarını ve yardım alamadıklarını anlattı.

İmkan olmadığı için başka bir yere gidemediklerini ve çadırda yaşamak zorunda olduklarını belirten Muhammed, "Okul yok, hastane yok, üzerimizde çatı bile yok." diye konuştu.

Kamp sakinleri de tuvalet ve banyo imkanlarının yetersizliğinden şikayet ederek, pis sel suları sebebiyle sıtma ve deri hastalıklarının da yaygın olduğuna dikkati çekti.

YERLEŞİM YERLERİ SULAR ALTINDA

Kamp alanının çevresinde sel sularının izleri rahatlıkla görülebiliyor.

Kara yolunun etrafı sularla kaplı. Yol kenarlarında ise irili ufaklı birçok çadır görmek mümkün.

Çok sayıda okul, hastane, cami ve ev de aylardır sular altında.

KÖYLÜLERDEN "YOLLARI KENDİMİZ YAPTIRDIK" SİTEMİ

Bhiria Road şehrine bağlı Sirayi Daru köyünde yaşayan Gulam Haydar, köylerinin tamamen yıkılmış vaziyette olduğunu dile getirerek, "Kimse halimizi sormuyor. Bütün evler yıkıldı. Kimsenin hayvanı kurtulamadı. Fidanlarımız bile gitti." ifadelerini kullandı.

Haydar, aylar geçmesine rağmen kimseden yardım göremediklerini belirterek, "Köyün yolu bile yıkılmıştı. Biz kendimiz masraf yapıp yolu yaptırdık." dedi.

Suyun çekilmediği takdirde toprağa zarar vereceğini belirten Haydar, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Bölgede yaşayanlardan Kaşif Ahmed ise Bhiria Road Hastanesi'nin sulara teslim olduğunu, tıbbi malzemelerin zarar gördüğünü dile getirerek, henüz tadilat çalışmalarının bitmediğini ifade etti.

Ahmed, suların çekilmesi için henüz bir çalışma başlatılmadığına işaret ederek, bozuk yolları da kendi imkanlarıyla yaptıklarına dikkati çekti.

Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

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