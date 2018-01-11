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Pakistan'da mayınlı saldırı

Kuzey Veziristan'da yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu bir asker öldü, iki asker yaralandı

11 Ocak 2018 Perşembe 15:47
Pakistan'da mayınlı saldırı
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Pakistan'ın aşiretler bölgesinde bulunan Kuzey Veziristan'da yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması nedeniyle bir asker hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan habere göre, Mir Ali bölgesinde arazi taraması yapan askerlerin geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayın patladı.

Olayda bir asker öldü, iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler Miranşah bölgesindeki hastanede tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından bölgede güvenlik koridoru oluşturulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen ay yine Kuzey Veziristan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 8'i asker 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçmişte Pakistan Talibanı'nın etkili olduğu Kuzey Veziristan, 2014 yılında Pakistan ordusunca başlatılan ve yaklaşık 2 yıl süren Zarb-e Azp operasyonları ile örgütten büyük ölçüde arındırılmıştı.

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