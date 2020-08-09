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Pakistan'da muson yağmurları 57 can aldı

Pakistan'da 3 gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:25
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Pakistan'da muson yağmurları 57 can aldı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anahtar Kelimeler:
PakistanMuson Yağışları
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