Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli

Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 9 ölü, 21 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3'ü polis 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 9 ölü, 21 yaralı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırı, 800 polis adayının sınav ve mülakatları devam ederken gerçekleşti.
Açıklamada, üç kişilik canlı bomba ekibinin saldırıyı gerçekleştirmek üzere karakola geldiği, teröristlerden birinin saldırının başlamasının ardından vurulmasıyla üzerindeki bombayı infilak ettirdiği ifade edildi.

Diğer ikisinin ise binaya rastgele ateş açarak kaçtığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 3'ü polis, biri polis adayı 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 
Yaralanan 21 kişiden 12'sinin polis, 9'unun ise polis adayı olduğu açıklanırken, güvenliği sağlamak için binaya ordu ve sınır koruma güçlerinin geldiği kaydedildi.

banner41
Kaçan iki canlı bombayı yakalamak için düzenlenen operasyonda, teröristlerin vurularak öldürüldüğü dile getirilen açıklamada, yaralıların askeri helikopterle bölgedeki hastaneler ile Kuetta kentindeki hastanelere götürüldüğü belirtildi. 
Saldırının ardından bölge polis kordonu altına alınırken karakol boşaltıldı. Saldırı sırasında karakolda bulunan Emniyet Amiri Nisar Ahmed Han'ın yara almadığı açıklandı.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.
Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı. Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti.

Pakistan Talibanı, DEAŞ ve Belucistan milliyetçisi örgütler, eyalette sık sık terör eylemleri düzenliyor. Özellikle milliyetçi örgütler, Pakistan'ın diğer bölgelerinde de güvenlik güçlerine saldırıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PakistanPolis KarakoluBombalı SaldırıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi: 5 ölü, 130 kayıp
Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi: 5 ölü, 130 kayıp
Macron, Mevcut Brexit Anlaşmasının Tekrar Müzakereye Açılamayacağını Söyledi
Macron, Mevcut Brexit Anlaşmasının Tekrar Müzakereye Açılamayacağını Söyledi
Fransa İçişleri Bakanı biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı
Fransa İçişleri Bakanı biber gazı kullanımının yasaklanmasına karşı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim