Pakistan'da sınır muhafızlarına silahlı saldırı

Pakistan'ın Belücistan eyaletinde sınır muhafızlarını taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Askeri yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Belücistan'ın Keç ilçesi kırsalında sınır muhafızlarını taşıyan konvoya açılan ateşte 5 sınır muhafızı yaşamını yitirdi.
Saldırıda yaralanan 6 sınır muhafızı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Belücistan eyaletinin yönetim merkezi Ketta'da çarşamba günü düzenlenen intihar saldırısında da 4'ü güvenlik görevlisi 6 kişi hayatını kaybetmişti.