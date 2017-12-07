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Pakistan'da tekne faciası: 13 ölü!

Pakistan'da Umman denizi kıyısında bir teknenin batması sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi...

07 Aralık 2017 Perşembe 17:24
Pakistan'da tekne faciası: 13 ölü!
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Pakistan'da Umman denizi kıyısında bir teknenin batması sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sind eyaletine bağlı Thatta şehrinin Umman denizi kıyısında, dini ayine katılmak için yola çıkan 50'den fazla cemaat üyesini taşıyan tekne devrildi.

Teknedeki 5'i kadın, 3'ü çocuk 13 kişinin cesedine ulaşıldı, 15 yolcu ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Teknedeki yolculardan en az 20'sinin kayıp olduğu, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin desteğiyle bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Teknenin batma nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Yerel basına konuşan bir görgü tanığı ise teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için batmış olabileceğini öne sürdü.

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