Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Pakistan'da yıkıcı seller devam ediyor: 580 ölü

Muson mevsimi devam eden Güney Asya ülkesi Pakistan, normalde olduğundan daha fazla yağış alması nedeniyle Temmuz ayından beri yıkıcı sellere sahne oluyor. Yetkililer, ülkede şimdiye kadar 580 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:42
22 Okunma
Pakistan'da yıkıcı seller devam ediyor: 580 ölü


Pakistan'da  ülkenin alt yapısını bozan yıkıcı sellerde 580 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi ise evini kaybetti. 

Pakistan'ın üç hafta içinde normal toplam muson yağışlarının yüzde 60'ından fazlasına maruz kalması nedeniyle Temmuz ayından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış, ani sel ve toprak kaymalarından etkilendi. Belucistan, Hayber Pakhtunkhwa ve Sindh eyaletleri afetlerden en kötü şekilde etkilenen bölgeler arasında yer aldı. 

ORTALAMADAN 3 KAT DAHA FAZLA YAĞIŞ ALDI

Bununla birlikte, Pakistan’ın en büyük eyaleti Karaçi'de Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 40'tan fazla kişi öldü. Ülkenin en yoksul yoksul eyaleti olan Belucistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşayan yaklaşık 200 kişi öldü. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, ilin yıllık ortalamadan yüzde 305 daha fazla yağış aldığını söyledi.

Belucistan'ın 26 ilinden 18'inde İl Afet Yönetim Otoritesi tarafından "felaket" olarak ilan edildi. Eyalet genelinde ekinler ve hayvanlar sürüklendiği için insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yüzlerce kilometrelik yol hasar gördü ve bu alanlar acil servislere erişilemez hale geldi. Ayrıca 570'den fazla okul yıkıldı ve kolera vakaları bildirildi.

"HÜKÜMET ÇADIRDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ"

Öte yandan The Guardian’a konuşan Muhammed Safar, Belucistan'daki çiftliğinin 12 Temmuz'da yağmur yağdığında sular altında kaldığını söyledi. Ailesi ile birlikte yüksek bir yere koştuklarını söyleyen Safar, “Evimi başka bir zamanda su basmış olsaydı, mutfağımdaki tabaklar gibi sular altında kalabilirdik. Bu selde evimi, ekinlerimi ve her şeyimi kaybettim. Hükümet bize bir çadırdan başka bir şey vermedi” dedi. 

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif bölgeyi bu ay iki kez ziyaret ederek, “Sel mağdurlarına kapsamlı yardım ve rehabilitasyon sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Belucistan eyaletinin lideri Qudoos Bezinjo ise  federal hükümetten ve uluslararası bağışçılardan daha fazla destek istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu!
Ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu!
Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor
Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor
ABD'de maymunun "acil çağrısı" polisi harekete geçirdi
ABD'de maymunun "acil çağrısı" polisi harekete geçirdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim