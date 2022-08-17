Pakistan'da yıkıcı seller devam ediyor: 580 ölü

Pakistan'da ülkenin alt yapısını bozan yıkıcı sellerde 580 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi ise evini kaybetti.

Pakistan'ın üç hafta içinde normal toplam muson yağışlarının yüzde 60'ından fazlasına maruz kalması nedeniyle Temmuz ayından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış, ani sel ve toprak kaymalarından etkilendi. Belucistan, Hayber Pakhtunkhwa ve Sindh eyaletleri afetlerden en kötü şekilde etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

ORTALAMADAN 3 KAT DAHA FAZLA YAĞIŞ ALDI

Bununla birlikte, Pakistan’ın en büyük eyaleti Karaçi'de Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 40'tan fazla kişi öldü. Ülkenin en yoksul yoksul eyaleti olan Belucistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşayan yaklaşık 200 kişi öldü. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, ilin yıllık ortalamadan yüzde 305 daha fazla yağış aldığını söyledi.

Belucistan'ın 26 ilinden 18'inde İl Afet Yönetim Otoritesi tarafından "felaket" olarak ilan edildi. Eyalet genelinde ekinler ve hayvanlar sürüklendiği için insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yüzlerce kilometrelik yol hasar gördü ve bu alanlar acil servislere erişilemez hale geldi. Ayrıca 570'den fazla okul yıkıldı ve kolera vakaları bildirildi.

"HÜKÜMET ÇADIRDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ"

Öte yandan The Guardian’a konuşan Muhammed Safar, Belucistan'daki çiftliğinin 12 Temmuz'da yağmur yağdığında sular altında kaldığını söyledi. Ailesi ile birlikte yüksek bir yere koştuklarını söyleyen Safar, “Evimi başka bir zamanda su basmış olsaydı, mutfağımdaki tabaklar gibi sular altında kalabilirdik. Bu selde evimi, ekinlerimi ve her şeyimi kaybettim. Hükümet bize bir çadırdan başka bir şey vermedi” dedi.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif bölgeyi bu ay iki kez ziyaret ederek, “Sel mağdurlarına kapsamlı yardım ve rehabilitasyon sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Belucistan eyaletinin lideri Qudoos Bezinjo ise federal hükümetten ve uluslararası bağışçılardan daha fazla destek istedi.