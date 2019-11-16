Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Pakistan'da yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:54
Pakistan'da yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında oluşan yıldırım düşmeleri sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua'nın yerel basına dayandırdığı habere göre, Sindh eyaletinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda, farklı kentlerde çok sayıda yıldırım düştü.

Tharparkar bölgesinde aralarında 4 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu 21, Jacobabad bölgesinde 2, Ghotki bölgesinde de bir kişi yıldırımın çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

En az 30 kişi ciddi yanık yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılırken, onlarca hayvan da telef oldu.
Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin güneyinde etkili olan hava koşullarının cumartesi gününe kadar süreceği açıklamasını yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PakistanYıldırım çarpması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!
Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek
Sydney-Londra arasında rekor uçuş: 19 saat 19 dakika
Sydney-Londra arasında rekor uçuş: 19 saat 19 dakika

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim