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Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

07 Mart 2021 Pazar 14:03
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Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

Lahor'a giden 18 vagonlu trenin 8 vagonu Rohri ve Sangi istasyonları arasında raydan çıktı.

Kazanın ardından demir yolu trafiği iki yönlü geçici olarak durdu.

Tren kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen kişilerin yakınlarına ve yaralılara tazminat

Demiryolu Bakanı Azam Sawati, kazada ölen kişinin yakınlarına ve tüm yaralılara tazminat ödeneceğini söyledi.

Pakistan'da demir yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

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